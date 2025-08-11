Силы ПВО за ночь сбили 32 БПЛА над регионами России

Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. По его данным, по пять БПЛА сбили над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Московской областями, еще один — над Тульской областью.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет. В Тульской области также обошлось без жертв и последствий на земле. В Воронежской области в течение ночи объявляли тревогу в Бобровском и Бутурлиновском районах, утром ограничения сняли. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.