Счетная палата нашла нарушения в субсидировании Red Wings и «Авроры» в регионах

Счетная палата (СП) обнаружила нарушения при распределении Росавиацией субсидий на региональные авиаперевозки в 2024 году. Проверка затронула авиакомпании Red Wings и «Аврору», говорится в материалах аудиторов, которые изучил «Ъ».

Основные выявленные нарушения «Авроры» связаны с тем, что авиаперевозчик выполнил только 6,7 тыс. рейсов из запланированных 7,3 тыс. СП настаивает на возврате в бюджет 100,5 млн руб. субсидий. Кроме того, «Аврора» перевезла 173 ребенка в возрасте до 12 лет без положенной 25-процентной скидки. Претензии к Red Wings в основном касаются наценки на при продаже льготных билетов и неправомерного получения 20 млн руб. субсидий.

«Ъ» направил запрос в «Аврору», но не получил оперативного ответа. В Red Wings заявили «Ъ», что «речь идет об ошибке с использованием данных из системы бронирования». Последние, по данным авиакомпании, могут не отражать некоторые нестандартные ситуации. Например, в этих данных нет информации о вторичных операциях или особенностях бронирования — частичных возвратах с переоформлением билета, бронировании нескольких мест одним пассажиром и курсовых разницах.

