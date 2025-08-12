Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский считает переговоры России и США на Аляске личной победой Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита России и США на американской территории является «личной победой» президента РФ Владимира Путина.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Во-первых, он (Владимир Путин.— “Ъ”) встретится (с Дональдом Трампом.--“Ъ”) на территории США, что я считаю его личной победой,— сказал господин Зеленский журналистам (цитата по AFP).— Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США».

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский заявлял, что не будет признавать решения по итогам саммита, касающиеся Украины.

Новости компаний Все