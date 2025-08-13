07 Дело Дрейфуса живет

Активы зернотрейдера Louis Dreyfus в РФ могут отойти топ-менеджменту

07 Деньги из-под матраса

Основатель «Асконы» выкупил у шведского концерна 73% в компании

07 Wildberries подъезжает к Истре

Маркетплейс заключил одну из крупнейших складских сделок 2025 года

08 Одобрение без промедления

С 2026 года кредиторы будут в реальном времени получать информацию о доходах заемщиков

08 Микрофинансисты затянули пояса

Отрасль сохранила прибыль за счет экономии

08 Страховка на троих

Альфа-банк создает новую страховую компанию

09 В гранях отразились пошлины

Индия увеличила импорт алмазов в июле почти на треть

10 Ледяная битва

Калужский завод «Кристалл» пытается получить права на бренд Iceberry

10 Производство смыло дождями

Выпуск пива в России снижается из-за холодного лета и роста цен

10 Чтение набивает цену

Россияне все чаще платят за электронные книги

10 Реклама пошла в народ

Число сторонних рекламодателей в торговых точках выросло более чем в три раза за полгода