Новости
07 Дело Дрейфуса живет
Активы зернотрейдера Louis Dreyfus в РФ могут отойти топ-менеджменту
07 Деньги из-под матраса
Основатель «Асконы» выкупил у шведского концерна 73% в компании
07 Wildberries подъезжает к Истре
Маркетплейс заключил одну из крупнейших складских сделок 2025 года
08 Одобрение без промедления
С 2026 года кредиторы будут в реальном времени получать информацию о доходах заемщиков
08 Микрофинансисты затянули пояса
Отрасль сохранила прибыль за счет экономии
08 Страховка на троих
Альфа-банк создает новую страховую компанию
09 В гранях отразились пошлины
Индия увеличила импорт алмазов в июле почти на треть
10 Ледяная битва
Калужский завод «Кристалл» пытается получить права на бренд Iceberry
10 Производство смыло дождями
Выпуск пива в России снижается из-за холодного лета и роста цен
10 Чтение набивает цену
Россияне все чаще платят за электронные книги
10 Реклама пошла в народ
Число сторонних рекламодателей в торговых точках выросло более чем в три раза за полгода