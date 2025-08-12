Азербайджан отказался от участия в заседании Совета МВД стран СНГ в Петербурге

Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Это следует из пресс-релиза на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

Фото: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

В заседании поучаствовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Причина отсутствия главы МВД Азербайджана Вилаята Эйвазова не приводится.

Во время заседания стороны обсудили вопросы совместной борьбы с преступностью, сотрудничества правоохранительных органов, а также проблемы незаконной миграции и пути их решения.

Отношения Москвы и Баку обострились в июне этого года. Тогда российские силовики задержали в Екатеринбурге граждан Азербайджана в рамках расследования убийств, произошедших в период с 2001 по 2011 год. После этого были задержаны два сотрудника российского агентства «Sputnik Азербайджан». Кроме того, арестованы восемь граждан России, которых обвинили в транзите наркотиков. В их числе программист Илья Безуглый.

