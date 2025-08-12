Трамп надеется на трехстороннюю встречу с Россией и Украиной в будущем

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в будущем состоится трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По ее словам, целью такой встречи стало бы завершение конфликта на Украине. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Белого дома.

На 15 августа запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на тему урегулирования конфликта на Украине. Американский президент заявлял, что в конечном счете сможет организовать переговоры господина Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Господин Трамп допустил и свое участие в такой встрече, если она состоится.