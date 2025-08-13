Спасательная психиатрия

В следующем году в России начнут действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования учителей, водителей, полицейских и работников ряда других профессий. Их начальники смогут отправить сотрудников в психиатрический стационар на длительное освидетельствование. Сейчас для этого нужно заключение врача, а в будущем будет достаточно «выявления признаков психиатрического расстройства» при медосмотре в организации. Эксперт предупреждает о риске злоупотреблений со стороны работодателей, но признает, что в ряде случаев необходим легальный инструмент временного отстранения от работы в случае неадекватного поведения.

Минздрав изменил порядок обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников, «осуществляющих определенные виды деятельности». Сейчас его регулярно проходят люди, чья работа связана с транспортом, преподаванием, сферой услуг, силовыми структурами и так далее (полный список см. в справке). Освидетельствование проводится при приеме на работу, при переводе на другую должность, а также раз в пять лет (для некоторых профессий чаще). Если врачи выявят признаки психиатрических расстройств, то человека признают негодным к работе.

Изучая поправки, “Ъ” обнаружил, что Минздрав убрал из перечня «выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Но ключевые изменения Минздрав внес в четвертый пункт приказа. В пока еще действующей версии говорится: освидетельствование работника проводится на основании направления, подготовленного работодателем «с учетом заключений», выданных врачами «по результатам обязательных предварительных и периодических медосмотров». В новой версии работодатель может сам направить сотрудника на такое освидетельствование в случае выявления «признаков психиатрического заболевания» во время периодических медосмотров. Официального заключения врача для этого не нужно. Поправка вступит в силу 1 марта 2026 года.

Нововведение открывает простор для злоупотреблений со стороны работодателей, считает доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов. «Отправка на психиатрическое освидетельствование может быть использована для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива,— предупреждает врач.— К тому же освидетельствование нельзя назвать простой процедурой — оно проводится в психиатрическом стационаре и занимает много времени, подчас дни и недели». По мнению эксперта, необходимо ввести и дополнительную ответственность для работодателя, чтобы защитить работника от необоснованных претензий.

С другой стороны, господин Сулейманов признает: если поведение ответственного за жизнь других людей работника вызывает тревогу, то у начальства должны быть законные рычаги для хотя бы временного отстранения такого человека. «В моей практике встречались случаи, когда сотрудник оказывался в психиатрической палате только после трагедии»,— говорит эксперт.

Наталья Костарнова