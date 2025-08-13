Объемы производства пива в России сократились на 4% в июле

Производство напитков брожения в России в июле снизилось на 3,9% год к году, составив 90,15 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), с которыми ознакомился «Ъ». Основная категория — пиво крепостью 0,5-8,6 градусов — показала спад на 4%, пивные напитки — на 4,13%. Наиболее резко сократился выпуск крепкого пива (свыше 8,6 градусов) — минус 20,3%, до 5 тыс. дал, хотя его доля в общем объеме минимальна.

Пиво традиционно лидирует в летнем спросе на алкоголь. По данным «Нильсен», на него пришлось 43,2% розничных продаж в денежном выражении за первое полугодие 2025 года. Июльские результаты существенно отстают от позитивной динамики 2024 года (+10,3%, 789 млн дал) и прироста на 3,8% за январь–июнь 2025 года (461,7 млн дал).

Эксперты связывают спад производства с погодой и общим охлаждением спроса. Бизнес ожидал загрузки мощностей, но ажиотажа не случилось, уточнил совладелец SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. По его мнению, в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах Центральной России спрос оказался ниже прогнозов из-за холодного лета. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель согласился с господином Хавским и связал сдержанный интерес к пиву во второй половине лета с дождями.

