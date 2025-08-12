С 14 августа в трех районах Петербурга планируются ограничения и перекрытия движения

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) предупредила водителей о перекрытиях и ограничениях в трех районах города с 14 августа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Петродворцовом районе 14 по 15 августа для ремонта инженерных сетей будет закрыт сквозной проезд у дома по адресу Сергиевская улица, 24, лит. А, в Петергофе.

В Приморском районе с 14 августа 2025 года по 29 июня 2028 года в связи с работами по размещению временного ограждения перекроют движение по Туристской улице от улицы Оптиков до Мебельной улицы.

Помимо этого, в Пушкинском районе 14 по 23 для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Петербургскому шоссе, Пулковский путепровод, в поселке Шушары.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что участок на набережной Фонтанки перекрыли для машин на три дня из-за аварийных работ.

Артемий Чулков