Калужский «Кристалл» оспаривает права на бренд Iceberry у «Дриады Вайн»

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) подал иск в Суд по интеллектуальным правам. Компания требует досрочно прекратить права ЗАО «Дриада Вайн» на товарный знак Iceberry для алкогольных напитков (без учета пива). Об этом свидетельствуют данные картотеки суда, с которыми ознакомился «Ъ».

Товарный знак с изображением ягод и надписью Iceberry сейчас принадлежит «Дриаде Вайн», хотя выпускавшийся ранее под ним винный напиток сейчас в продаже не найти. Связаться с представителями компании «Ъ» не удалось.

Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин сообщил «Ъ», что завод активно развивает линейку напитков: «Планируется выпуск более 40 наименований до конца года». По его словам, Iceberry они рассматривает как перспективный бренд для расширения портфеля.

Подобные конфликты достаточно распространены среди компаний алкогольного сектора России, отметил партнер АБ «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин. Он пояснил, что споры такого характера связаны с конкуренцией или стратегиями захвата брендов. Ранее «Кристалл» отсудил права на «Пиратов Карибского моря». Для этого компания дошла до Верховного суда.

