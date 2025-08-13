Страховка на троих

Альфа-банк создает третью страховую компанию в дополнение к уже существующим «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Появление дополнительных страховых компаний в финансовых группах — редкость из-за высоких дополнительных расходов. Вместе с тем это позволяет расширить присутствие в отдельных направлениях бизнеса, а также нивелировать риски ухудшения показателей других компаний.

В середине августа была зарегистрирована новая страховая компания «А.страхование», следует из данных ЕГРЮЛ. Наибольшая доля в компании (90%) принадлежит Альфа-банку, 10% — «АльфаСтрахование-Жизнь». Уставный капитал компании составляет 450 млн руб. Страховщик начнет работу в первом квартале 2026 года и станет новым этапом развития страховых бизнес-направлений банка и «АльфаСтрахования», заявили “Ъ” в Альфа-банке. Там отметили, что «АльфаСтрахование-Жизнь» сосредоточится на накопительном и инвестиционном страховании жизни, тогда как полный спектр страховых услуг, включая кредитное страхование, будет оказывать новая страховая компания при участии банка. В кредитной организации рассчитывают, что объединение экспертиз «позволит улучшить качество страховых продуктов и сервисов, глубже интегрировать их в цифровые каналы банка, улучшить клиентский опыт и повысить скорость вывода новых продуктов на рынок».

По данным «Эксперт РА», по итогам первого квартала 2025 года «АльфаСтрахование» занимает второе место в сегменте не-жизни со сборами 41,2 млрд руб. «АльфаСтрахование-Жизнь» занимает третье место в сегменте жизни с объемом премий 46,8 млрд руб.

Как правило, в финансовых группах работает по две компании в сегментах жизни и не-жизни, дополнительные страховщики в них появляются довольно редко. В частности, по две страховые компании работают в группах Сбербанка и ПСБ, «Росгосстрахе», СОГАЗе, «Т-Технологии», РЕСО и других. По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, непопулярность этой меры продиктована высоким уровнем операционных расходов на поддержание деятельности третьей страховой компании. Так как придется поддерживать отдельный штат сотрудников и бэк-офис, арендовать помещения, что может обходиться в 0,5–1,5 млрд руб. в год, поясняет он.

Вместе с тем обособление третьей страховой компании может быть продиктовано необходимостью использования самостоятельной сервисной модели. По словам господина Бархоты, это характерно для страхования грузов и логистики в рамках внешнеэкономической деятельности и других специфических форм работы. В частности, два года назад «АльфаСтрахование» приобрела компанию «Атрадиус Рус Кредитное страхование» (сейчас — АСТК; см. “Ъ” от 19 июля 2023 года). Но в прошлом году АСТК объявила о передаче портфеля «АльфаСтрахованию» (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года). В настоящее время собственники АСТК не раскрываются. В ряде случаев в финансовых группах создаются и отдельные перестраховочные компании.

Вместе с тем эксперты полагают, что прежде всего новый страховщик необходим для конкурентной борьбы. Выделение кредитного и банковского страхования в отдельную структуру позволяет изолировать различные типы рисков, исключить взаимное влияние разных направлений деятельности друг на друга и обеспечить более точное управление капиталом, считает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Например, кредитное и рисковое страхование жизни опирается на краткосрочное актуарное планирование, накопительное и инвестиционное — на долгосрочное ввиду характера самих продуктов, а в случае разделения разовые убытки по кредитному страхованию (смерть или инвалидность) не будут влиять на долгосрочные резервы по накопительному страхованию, а инвестиционные риски не затронут рисковые продукты, поясняет он. Соответственно, по словам эксперта, потери по одному виду страхования не будут ухудшать финансовые показатели другого, что позволяет вести раздельный расчет необходимых резервов и требований к платежеспособности для каждого типа продуктов.

