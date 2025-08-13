Жители Воронежской области за год увеличили сбережения на 19%

Объем средств на банковских вкладах и текущих счетах жителей Воронежской области на 1 июля 2025 года составил свыше 741 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Общая сумма срочных вкладов достигла 542,5 млрд руб., что на 23% выше показателя аналогичного периода прошлого года (в среднем по России — на 30%). Объем остатков на текущих счетах (в том числе накопительных) увеличился на 8% и составил 199 млрд руб. (по России — на 4%).

Одновременно кредитования физлиц в регионе в первом полугодии 2025-го уменьшилось. Выдачи по сравнению с тем же периодом 2024 года сократились на 30%, до 111 млрд руб. (по России — на 26,5%). Задолженность физлиц к 1 июля 2025 года снизилась на 8%, до 200 млрд руб.

«Когда ставки высокие, люди предпочитают больше сберегать, открыв депозит с хорошей доходностью. По данным нашего исследования, 39% жителей страны считают банковские вклады предпочтительной формой хранения сбережений. При этом тратить люди начинают меньше. В том числе гораздо реже оформляют кредиты на покупки, без которых можно обойтись. В итоге спрос охлаждается, цены начинают расти медленнее, а некоторые товары и вовсе дешевеют»,— объяснила заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова.

Ранее ЦБ сообщал, что годовая инфляция в Воронежской области в июне 2025 года достигла 10,93% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данных по инфляции по итогам июля ЦБ еще не публиковал.

Кабира Гасанова