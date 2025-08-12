«Курскводоканал» привлекли к ответственности за загрязнение воды и воздуха

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности МУП «Курскводоканал» за систематическое превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе и в месте выпуска стоков в реке Сейм. Об этом сообщили в ведомстве.

Внеплановая проверка в отношении «Курскводоканала» по исполнению ранее выданного предписания состоялась в июле. Специалисты взяли пробы природных и сточных вод, а также атмосферного воздуха на очистных сооружениях предприятия. По результатам проверки «Курскводоканал» получил предписание об устранении выявленных нарушений. Управление Росприроднадзора уточняет размер вреда, причиненного реке Сейм.

В конце июля стало известно о намерении Росприроднадзора взыскать с «Белоблводоканала» 16,5 млн руб. за загрязнение реки Разумная.

Кабира Гасанова