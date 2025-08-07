Аренда комнат в Петербурге в августе подорожала на 7%

Ставки аренды комнат в Санкт-Петербурге в августе выросли на 7%. В среднем за месяц придется заплатить 16,6 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Северная столица стала третьим городом-миллионником по росту ставок. За месяц аренда комнат подорожала на 1167 рублей. Лидерами по увеличению стоимости стали Нижний Новгород и Воронеж — в каждом +8%.

«Наибольший рост ставок традиционно наблюдается в августе–сентябре — на фоне студенческого спроса. Особенно это заметно в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, где доля приезжих студентов велика. Они формируют устойчивый спрос на аренду комнат, особенно без посредников»,— объяснила директор по развитию Витрины недвижимости Restate Евгения Домрачева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предложение сдаваемого жилья в Санкт-Петербурге в июле сократилось на 4,6%.

Татьяна Титаева