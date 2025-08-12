Путин созвонился с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский президент поделился с северокорейским коллегой информацией по поводу предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Господин Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения КНДР от колониального господства Японии, которая отмечается 15 августа. Лидер Северной Кореи отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят о роли Красной армии в освобождении страны.
Российский президент указал на роль северокорейских военнослужащих во время освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. Владимир Путин отметил «проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность». Лидеры России и КНДР подтвердили стремление дальше развивать дружеские отношения двух государств. Стороны договорились о дальнейших контактах.