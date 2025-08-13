Промышленное производство в Липецкой области сократилось в первой половине года

За первые шесть месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в Липецкой области составил 98,8% относительно аналогичного периоду 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкстата.

Соответственно, промышленное производство в Липецкой области сократилось на 1,2% в первой половине года 2025-го

По информации ведомства, в регионе в первой половине 2025 года индекс в обрабатывающих производствах также снизился до 98,8%, в отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром — до 93,8%. Наибольшее снижение ИПП наблюдалось в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — показатель составил 89%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 0,9%.

Снижение показателей промышленности за первое полугодие 2025-го в Липецкой области произошло на фоне высоких результатов прошлого года. ИПП в январе-июне 2024 года в регионе составлял 103,9% к аналогичному периоду 2023 года .

Подробнее о динамике промышленного сектора в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова