АЛРОСА получила 15,9 млрд руб. от продажи 41% компании «Катока»

АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая добывает около 90% алмазов в России, получила 15,9 млрд руб. от продажи 41% алмазодобывающей компании Анголы «Катока», говорится в отчете компании за первое полугодие 2025 года.

Катока — четвертое в мире месторождения алмазов по объему залежей и добычи алмазов. АЛРОСА была учредителем «Катоки» совместно с ангольской госкомпанией Endiama. В 2024 году замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что АЛРОСА придется продать свою долю из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями. В июне 2025 года доля АЛРОСА в «Катоке» перешла компании Taadeen Inc. (структура суверенного фонда Омана).

По итогам января—июня 2025 года выручка АЛРОСА сократилась на 25% год к году, до 134,25 млрд руб., что компания объяснила влиянием высокой базы сопоставимого периода в преддверии введения ограничений на торговлю алмазами российского происхождения с марта 2024 года. EBITDA компании снизилась на 42%, до 37,1 млрд руб., чистая прибыль выросла примерно на 11%, до 40,6 млрд руб.

В отчетности АЛРОСА отмечается, что в первой половине 2025 года алмазно-бриллиантовая отрасль была под давлением геополитической и макроэкономической неопределенности, а также изменений потребительских предпочтений, приведших к снижению спроса на ювелирные украшения и значительным объемам запасов бриллиантов в гранильном секторе с учетом фактора сезонности. Для стабилизации ситуации основные производители алмазов продолжали ограничивать предложение и снижать цены, указывает компания.

В краткосрочной перспективе сложная ситуация на рынке сохранится, считает АЛРОСА. Компания ожидает, что избыток запасов в сегменте огранки и дисбаланс между спросом и предложением продолжат оказывать давление на цены и ограничат потенциал продаж.

В БКС отмечают, что результаты АЛРОСА оказались немного лучше ожиданий аналитиков компании в части EBITDA и свободного денежного потока, но скорректированная чистая прибыль оказалась хуже прогнозов. «Ввиду сложной внешней конъюнктуры и нестабильного свободного денежного потока (основа — разовые поступления от продажи активов) мы не ждем дивидендов от компании в ближайшем будущем»,— говорится в обзоре БКС.