Чтение набивает цену

Сервисы электронных книг увеличивают выручку от подписок: по итогам второго квартала 2025 года доля подписной модели в структуре доходов группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%. Аналогично обстоит дело и у других участников рынка — например, у «Яндекс Книг». Участники рынка прогнозируют, что по итогам третьего квартала доля подписной модели в общем объеме рынка цифровой книги превысит 50%.

Доля подписной модели в выручке группы компаний «Литрес» (представлена сервисами «Литрес», MyBook) во втором квартале 2025 года впервые достигла 50%, сообщил “Ъ” представитель ГК. Показатель вырос на 20 процентных пунктов с начала 2023 года. В денежном выражении выручка компании от продажи подписок за период выросла на 35% год к году, отметили в «Литрес», не назвав абсолютных значений. Количество действующих подписок (каталог компании содержит более 930 тыс. единиц контента, 49% занимают аудиокниги, 51% — электронные) превысило 770 тыс.

Объем рынка электронных книг по итогам прошлого года достиг 18,9 млрд руб., что выше показателя 2023 года на 30%, следует из отраслевого доклада Минцифры «Книжный рынок России: Состояние, тенденции и перспективы развития». Большую часть рынка (50%) занимает «Литрес», 17% — «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт»), еще 11% — «Литнет». В J’son & Partners Consulting приводили другую оценку рынка цифровых изданий — 19,7 млрд руб. в 2024 году при росте на 37%. В 2025 году продажи в сегменте могут достигнуть 25,9 млрд руб., прогнозирует агентство.

Большая часть выручки «Яндекс Книг» также приходится на подписку («Яндекс Плюс»), подтвердил “Ъ” руководитель сервиса Виталий Григораш: «Модель становится все более популярной. По итогам прошлого года она заняла 37,8% рынка, и в этом сегменте лидером с долей в 48,8% стал наш сервис (данные J’son & Partners Consulting.— “Ъ”)». По итогам июня площадка впервые раскрыла данные о месячной аудитории (MAU), она составила 5,2 млн подписчиков «Плюса» (см. “Ъ” от 28 июля).

В «Строках» не уточнили долю подписной модели в выручке сервиса. Впрочем, представитель площадки отметил, что число уникальных пользователей приложения в июне выросло на 25% год к году, в то время как число вовлеченных пользователей — на 24%. «Существенную роль здесь играет экосистемность — пользователи все чаще выбирают сервис не только ради отдельных продуктов, но и благодаря их тесной интеграции между собой. Это работает на удержание пользователя, создает устойчивую привычку и увеличивает ценность подписки»,— заверяют в «Строках».

Среди главных «точек развития» подписки на книжном рынке директор по стратегическому маркетингу и развитию ГК «Литрес» Сергей Анисимов называет рост «привычки пользования моделью»: «Ведь помимо указанных платформ ее также предлагают экосистемы, развлекательные сервисы, банки, маркетплейсы». Более того, книжные сервисы часто входят в подписки других платформ, например онлайн-кинотеатров, соглашаются опрошенные “Ъ” участники книжного рынка: «Тот же "Литрес" сотрудничает с Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и "Национальной Медиа Группы".— “Ъ”)». Так, пользователи предпочитают получать выгоду, увеличивая потребление за фиксированную стоимость, считает топ-менеджер.

В целом емкость рынка подписки в книжных сервисах в апреле—июне 2025 года выросла год к году на 37%, до 2,6 млрд руб., отмечает представитель «Литрес». В компании прогнозируют, что по итогам третьего квартала показатель превысит 50%.

Юлия Юрасова