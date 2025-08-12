Генконсульство в Анталье поможет с репатриацией тела погибшего россиянина

Генконсульство России в Анталье посодействует возвращению на родину тела погибшего гражданина РФ. Об этом сообщили «РИА Новости» дипломаты.

Генконсульство установило контакт с турецкими правоохранительными органами, которые подтвердили проведение следственных действий по факту гибели мужчины. Причина его смерти пока выясняется. Дипломаты заверили, что держат ситуацию под контролем.

По информации агентства DHA, тело 52-летнего Олега Семичева обнаружила в квартире в Анталье его бывшая жена. За день до этого он обращался за медицинской помощью после падения.