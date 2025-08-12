Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медики сообщили о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Спустя десять дней после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, произошедшей в ночь на воскресенье, 3 августа, в медицинских учреждениях остаются трое пострадавших. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии «с положительной динамикой», сказал представитель министерства. Двое других размещены в профильных учреждениях в состоянии средней степени тяжести, у одного из них также наблюдается «положительная динамика».

Всего в результате ночной атаки ВСУ на Воронеж 3 августа были ранены четверо мирных жителей. На тот момент сообщалось, что 79-летняя пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина были в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого власти не раскрывали.

Кабира Гасанова

Фотогалерея

Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

