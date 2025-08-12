Медики сообщили о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Спустя десять дней после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, произошедшей в ночь на воскресенье, 3 августа, в медицинских учреждениях остаются трое пострадавших. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии «с положительной динамикой», сказал представитель министерства. Двое других размещены в профильных учреждениях в состоянии средней степени тяжести, у одного из них также наблюдается «положительная динамика».

Всего в результате ночной атаки ВСУ на Воронеж 3 августа были ранены четверо мирных жителей. На тот момент сообщалось, что 79-летняя пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина были в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого власти не раскрывали.

Кабира Гасанова