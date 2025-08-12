Альфа-банк предоставил банковских гарантий на общую сумму в 1 трлн руб., тем самым установив новый ориентир для всей отрасли. Это стало возможным, благодаря инновационному подходу и глубокому пониманию потребностей клиентов. Основными преимуществами выдачи электронной банковской гарантии в Альфа-банке являются скорость рассмотрения заявки, соответствие требованиям, предъявляемых к банкам, выдача коммерческих гарантий, полностью электронный документооборот и предоставление обеспечения в рамках закрытых закупок. «Триллион — это свидетельство пяти лет упорного труда и, что главное — доверия со стороны наших партнеров. Это не точка, а, скорее, важный этап на пути к новым, еще более амбициозным целям»,— рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.

МТС запустил финансовый сервис для хранения и преумножения денег «МТС Накопления». Выводить средства можно в любой рабочий день, проценты поступают ежедневно. Для первого пополнения достаточно 100 руб.

Американская компания Playboy Enterprises продлила права на свой изобразительный товарный знак в России на 10 лет, до 2035 года. На картинке, защищенной правами в РФ с 1996-го, изображен фирменный для компании кролик с бабочкой в черно-белых цветах.