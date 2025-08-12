Тренер сборной России по художественной гимнастике получила нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Татьяна Сергаева была назначена главным тренером российской сборной 22 февраля. На этом посту она сменила Ирину Винер. Госпожа Сергаева является заслуженным тренером России. Она участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой. Помимо госпожи Сергаевой нейтральный статус получили 17 российских спортсменов и 29 представителей персонала.

В 2024 году FIG допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. 5 апреля 2025 года в Федерации гимнастики России (ФГР) заявили, что российские атлеты и судьи примут участие в международных соревнованиях по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Также исполком FIG разрешил российским и белорусским спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, повторно подать заявку на его получение.

Таисия Орлова