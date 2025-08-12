Основатель криптоплатформы Terraform Labs признал вину в мошенничестве

12 августа стало известно, что основатель обанкротившейся криптовалютной платформы Terraform Labs До Квон признал свою вину по двум пунктам обвинения из девяти — в мошенничестве при помощи электронных средств связи и сговоре с целью мошенничества. За это бывший криптофинансист может получить в США до 25 лет тюрьмы. Если же До Квон будет признан виновным и по другим пунктам, срок может быть пожизненным. Ведущий дело судья Пол Энгельмайер заявил: «Я буду решать, какой приговор будет для вас справедливым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters, Stevo Vasiljevic / File photo / Reuters Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters, Stevo Vasiljevic / File photo / Reuters

В мае 2022 года обесценилась одна из крупнейших по капитализации криптовалют мира — Luna, которая являлась частью экосистемы Terra. Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансами и криптовалютами.

Власти Южной Кореи начали расследование в отношении Terraform Labs, затем к расследованию присоединились власти США. В сентябре 2022 года международный ордер на арест До Квона выдал Интерпол. В июне прошлого года Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате компенсаций и штрафов на общую сумму $4,5 млрд.

Евгений Хвостик