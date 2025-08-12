Четвертого обвиняемого в ограблении «Почты России» в Москве отправили в СИЗО

Нагатинский районный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Ляхова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигуранта обвиняют в разбое за нападение на отделение «Почты России» в Москве.

По версии следствия, 8 августа двое преступников в масках и с пистолетом ворвались в почтовое отделение на улице Медиков. Они забрали 4,8 млн руб., предназначенных для выплат пенсий. Затем фигуранты скрылись на такси. В правоохранительных органах уточнили, что злоумышленники вошли через служебный вход, а тревожной кнопки или сигнализации в отделении не было.

На следующий день участников ограбления задержали. Всего в качестве подозреваемых в отдел полиции доставили пять человек, некоторые из них были ранее судимы. 11 августа суд отправил под арест трех фигурантов дела: Регину Шихову, Виктора Федькина и Сергея Москвитина.

Никита Черненко