Суд арестовал троих обвиняемых в ограблении «Почты России»

Нагатинский суд Москвы арестовал на два месяца троих фигурантов дела об ограблении отделения «Почты России». Утром 8 августа вооруженные люди в масках ворвались в здание почты и забрали оттуда почти 5 млн руб.

Как сообщила пресс-служба судов Москвы, под арест отправлены Регина Шихова, Виктор Федькин и Сергей Москвитин. Всем им предъявлено обвинение в разбое, совершенном организованной группой (п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Регина Шихова признала вину. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки. В столице она познакомилась с другими фигурантами дела. Ранее полиция сообщала, что по делу о нападении на отделение «Почты России» задержаны пять человек.