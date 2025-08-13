Заминочка с выходом

Костромской облсуд подтвердил, что претензии к двойному членству в партиях могут предъявляться не только к кандидатам, которых за это снимают с выборов, но и к рядовым участникам предвыборных партийных мероприятий, не оформившим должным образом выход из предыдущей партии. Такое разъяснение суд дал по итогам процесса о снятии с областных выборов кандидатов от Партии социальной защиты, в выдвижении которых участвовали члены «Единой России». Думские оппозиционеры готовы учесть этот прецедент в своей работе, хотя больше все-таки надеются на честность своих однопартийцев.

Костромской областной суд отказался вернуть на выборы в региональный парламент кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых Партией социальной защиты (ПСЗ) и получивших отказ в регистрации из-за того, что в ее предвыборных собраниях в качестве делегатов якобы участвовали члены «Единой России» (ЕР). По мнению суда, активисты ПСЗ, квалифицированные Минюстом как единороссы, не смогли представить «достоверных доказательств, подтверждающих подачу ими личных письменных заявлений» о выходе из ЕР, а, следовательно, продолжают считаться членами партии власти.

Напомним, что костромской избирком в конце июля отказал в регистрации всем кандидатам от ПСЗ — как членам партсписка, так и двум выдвиженцам по одномандатным округам. Основанием для этого стали данные Минюста о присутствии членов ЕР среди участников общих собраний местных отделений ПСЗ, выдвигавших делегатов на предвыборные партконференции (см. “Ъ” от 1 августа). В результате избирком признал неправомочными обе конференции: на одной (2 июля) был выдвинут список, на другой (23 июня) — кандидаты-одномандатники.

ПСЗ оспорила это решение в суде, который привлек к разбирательству в качестве третьего лица «Единую Россию», предложив ей документально подтвердить членство «спорных» партийцев. Таковых оказалось 18 человек среди участников собраний, выдвигавших делегатов на партконференцию 2 июля, и 16 среди тех, кто голосовал за делегатов на 23 июня. ЕР представила в суд заявления всех этих людей о вступлении в партию, датированные 2005–2007 годами, а также выписки из Единого реестра членов партии.

ПСЗ тоже представила заявления своих активистов о вступлении в эту партию, датированные более поздними числами. Но суд в своем решении указал, что, поскольку «допустимых доказательств» выхода из ЕР участники собраний так и не представили, они по-прежнему считаются членами этой партии. При этом суд не уточнил, какие именно доказательства он считает достаточными. Правда, число дисквалифицированных участников конференции, выдвинувшей партсписок, оказалось относительно невелико, и собрание даже за вычетом членов ЕР сохранило кворум. Поэтому список ПСЗ суд на выборы вернул, одновременно подтвердив отказ в регистрации кандидатам-одномандатникам.

Один из этих кандидатов, лидер ПСЗ Владимир Михайлов сказал “Ъ”, что партия не согласна с этим решением и обжалует его, так как все участники собраний давно вышли из ЕР, не платили взносы и не принимали никакого участия в ее деятельности. Он также обратил внимание на общую абсурдность ситуации: получается, что теперь неправомерным можно признать любое партсобрание, в котором участвовали члены другой партии.

В пресс-службе ЕР “Ъ” пояснили, что если раньше для выхода из партии нужно было решение политсовета или президиума регионального отделения, то сейчас достаточно подать заявление в первичное отделение. А прекращение членства, согласно п. 4.3.1 устава ЕР, «наступает со дня регистрации этого письменного заявления в соответствующем первичном отделении».

В парламентской оппозиции риски, возникающие в связи с новым прецедентом, понимают, но оценивают их по-разному.

Так, замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар рассказала “Ъ”, что в партии уже проверили всех участников собраний и «двойников» не обнаружили. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и вовсе заверил “Ъ”, что у его партии нет надобности проверять участников собраний на скрытую партийную принадлежность: «Мы в своих членах партии уверены, они работают на протяжении многих лет, у нас четкий учет, и никогда таких претензий не было. А такие проблемы могут быть у тех партий, которые не имеют ни идеологической позиции, ни кадровой скамейки».

В «Справедливой России — За правду» (СРЗП) тоже не собираются проверять своих кандидатов на членство в других партиях, хотя и осознают, что граждане, которые выходят из одной партии и вступают в другую, «не всегда правильно оформляют документы о выходе». «СРЗП не имеет доступа к базе членов другой партии и проверить это точно не может. Заявление о выходе гражданина из партии не всегда является гарантией соответствующего решения. Поэтому все партии считают, что, если к ним пришел человек и сказал "я не член другой партии", ему можно доверять»,— пояснили «Ъ» в пресс-службе СРЗП.

