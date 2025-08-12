«Акрон» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» в серии пенальти одержал победу над московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Fonbet Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 53-й минуте в составе «Акрона» отличился Солтмурад Бакаев. У ЦСКА гол забил Тамерлан Мусаев (70-я). В серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы — 5:4. Для ЦСКА это поражение стало первым при новом главном тренере команды Фабио Челестини.

В турнирной таблице группы D с пятью очками лидирует «Акрон». Действующий обладатель Кубка и Суперкубка России ЦСКА, набравший четыре балла, занимает второе место.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Матч пройдет 27 августа. На следующий день «Акрон» в гостях встретится с московским «Локомотивом».

Таисия Орлова