Медузы «отключили» электроэнергию

Во Франции медузы остановили работу атомной электростанции. Компания-оператор Electricite de France сообщила, что вечером 10 августа они попали в систему охлаждения и заблокировали фильтры насосных станций. Из-за этого остановились четыре двигателя. По данным оператора, скопление медуз было «массовым и непредсказуемым». Но произошло оно в неядерной части объекта, поэтому угрозы безопасности нет, уточнили они. Как отмечает CNN, причиной наплыва могло стать потепление воды в Северном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters

Сейчас специалисты убирают медуз из оборудования, после чего станция сможет возобновить работу, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Крупнейшая в Западной Европе атомная электростанции "Гравлин" фактически полностью приостановила свою работу. Как ожидается, неисправные реакторы удастся перезапустить к 14 августа. Три энергоблока отключились еще вечером 10 августа, еще один утром в понедельник, 11 августа. Все это произошло в связи с совершенно непредсказуемым нашествием медуз на фильтрующие барабаны насосных станций, которые, к счастью, находятся вне самих атомных реакторов. Таким образом, если подача воды затруднена, и отключение произошло автоматически, то какой-то угрозы целостности атомных реакторов пока что нет.

Единственная задача обслуживающего персонала сейчас — восстановить работу, несмотря на такие специфические биологические сложности. При этом пока что опасности дефицита во французских электросетях не возникает, и нагрузку могут перераспределить: ее возьмут на себя другие атомные электростанции или производители энергии. Несмотря на то, что это явление выглядит очень необычно, на самом деле происходит оно не впервые, где-то в 2010-х годах подобные инциденты уже были и в Соединенных Штатах, и в Японии. Но в последние десятилетия количество таких инцидентов по всему миру увеличивается.

С одной стороны, это результат потепления океана, которое приводит к неконтролируемому размножению медуз, с другой, массового вылова рыб, многие из которых являются естественными врагами медуз, и их численность уже не сдерживается.

Надо отметить, что во Франции сейчас стоит очень сильная жара, и в ближайшее время столбик термометра опускаться не планирует. На южном побережье температура превысит +40°C. Что касается электричества, вполне возможно, что нагрузка на электросеть сильно возрастет. Французы не очень часто пользуются кондиционерами, но они все-таки получают все большее распространения в стране».

Впрочем, главный редактор и основатель портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев считает, что перезапуск реакторных блоков может занять больше времени. По его словам, каждый день простоя обходится компании-оператору в несколько миллионов евро убытков: «Самое интересное, что атомная энергия устойчиво и надежно вырабатывается практически 24 часа в сутки в течение всего года, за исключением кратковременных ремонтов. И один день простоя даже одного энергоблока — это колоссальные убытки, вплоть до нескольких миллионов евро в день. Если простаивают четыре реактора, которые должны были находиться в коммерческой операции, это огромнейшие потери для компании.

Сама атомная станция является одной из крупнейших, способна обеспечивать 5 млн домохозяйств на севере Франции. Это очень неожиданное отключение. Пока генерирующая компания EDF не объявляет о сроках ремонта. Они объявили о самой ситуации, о внеплановой остановке четырех энергоблоков, при этом станция шестиблочная, и это фактически полная остановка. На данный момент, я уверен, проводятся экологические и инженерные очистные работы. Но точно неизвестно, сколько тонн медуз просочилось внутрь».

По данным CNN, работу французской АЭС остановила азиатская лунная медуза. Обычно этот вид живет на северо-западе Тихого океана. В Северном море его впервые заметили в 2020 году. Медуза предпочитает стоячую воду с большим количеством животного планктона, например, в портах и каналах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков