Петербуржец попал в больницу после пожара в частном доме в Левашово

Частный дом загорелся 11 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили вызов по возгоранию на улице Коммуны в 13:18. Огонь распространился на площади 40 кв. метров в двухэтажном доме площадью 120 кв. метров.

На то, чтобы полностью потушить здание, у специалистов ушел час. На месте работали 15 пожарных, привлечено три единицы техники. Пострадавшего забрали в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате пожара в квартире на Полевой улице погиб один человек.

Татьяна Титаева