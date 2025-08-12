Министерство образования Ярославской области сменит адрес
Министерство образования Ярославской области переезжает на улицу Советскую, 69, в «правительственный квартал». Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.
"Дом Бухарина", здание министерства образования Ярославской области
Фото: Денис Хохряков, Вконтакте
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Освобожденные объекты власти намерены продать. На Советскую уже переехало министерство имущественных отношений.
В результате переезда министерства образования освобождается объект культурного наследия «Дом Бухарина» на улице Советской, 7. Здание 1905 года постройки уже выставили на продажу вместе с земельным участком за 100 млн руб. Торги проводятся на площадке Российского аукционного дома. Заявки будут принимать до 16 сентября.
"Правительственный квартал" на Советской
Фото: Денис Хохряков, Вконтакте
По словам господина Хохрякова, вскоре в «правительственный квартал» переедут министерство финансов и министерство здравоохранения. В квартале есть два здания для их размещения.