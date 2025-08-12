Путин поручил ведомствам помогать предпринимателям в решении проблем

Президент Владимир Путин призвал власти поддерживать постоянный контакт с предпринимательским сообществом. Профильные ведомства должны помогать компаниям в решении проблем, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Профильные министерства, в том числе в регионах, должны отвечать на запросы предприятий и трудовых коллективов, пояснил президент. «Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным, показательным сигналом»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

По данным Банка России, в июне доля компаний, испытывающих дефицит кадров, снизилась до 66%. В январе она составляла 69%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок труда растерял оптимизм».