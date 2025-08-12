Митинг на детской площадке

Липецкая полиция вызвала главу фракции КПРФ в областном парламенте Сергея Токарева для дачи объяснений по поводу встречи с избирателями, которая прошла на детской площадке во дворе жилого дома. На прошлой неделе суд уже оштрафовал коммуниста за аналогичное собрание, усмотрев в нем полноценный митинг. Вторая «административка» о нарушении порядка организации публичного мероприятия приближает господина Токарева к уголовному преследованию по аналогичной статье УК. На этом фоне депутат объявил о приостановке встреч с избирателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Глава липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 августа сотрудники липецкого УМВД прибыли в обком КПРФ, чтобы вручить его второму секретарю и главе партийной фракции в облсовете Сергею Токареву повестку. Он должен дать объяснения по поводу очередной встречи с избирателями, которая прошла 5 августа на детской площадке во дворе жилого дома №7 по улице 50-летия НЛМК.

Аналогичный документ получил помощник господина Токарева и кандидат в горсовет Липецка Алексей Чаукин. «Встреча проводилась по инициативе местных жителей. Я говорил о количестве инициатив и проектов законов, которые депутаты-коммунисты внесли в региональный парламент, естественно, обсуждал и проблемы ЖКХ»,— объяснил “Ъ” Сергей Токарев.

По его словам, на этой встрече присутствовали сотрудники областного министерства безопасности и кандидат в горсовет от «Единой России» Алексей Поляков: «Он мне задавал вопросы и высказывался в микрофон, чему я не препятствовал. Я отвечал на вопросы, разъяснял позицию фракции. Естественно, так как на встрече присутствовал кандидат в горсовет, коснулись и темы предстоящих выборов. Из этого теперь, видимо, появляется новое административное дело».

Депутат должен явиться в полицию 13 августа для ознакомления с материалами дела по факту организации публичного мероприятия и выполнения «иных процессуальных действий».

Получить комментарий в пресс-службе УМВД “Ъ” оперативно не удалось.

Напомним, 8 августа Советский райсуд Липецка оштрафовал Сергея Токарева на 25 тыс. руб. за организацию митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) после аналогичной встречи с избирателями, которая прошла во дворе жилого дома 30 июля. Если коммуниста вновь привлекут к административной ответственности, то он окажется в шаге от уголовного преследования за неоднократные нарушения при проведении митинга (ст. 212.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Для этого господина Токарева должны оштрафовать «более двух раз в течение 180 дней».

Сергей Токарев настаивает, что при проведении встреч на придомовых территориях уведомление властей не требуется, и планирует обжаловать штраф. «На данный момент мы также приостановили свои встречи, чтобы разобраться с ситуацией с юридической точки зрения. Понятно, что идет политическая расправа, вот и все»,— заявил он “Ъ”.

Проявлять интерес к работе липецких коммунистов полиция начала в конце июля. Тогда из офиса обкома был изъят тираж предвыборного бюллетеня «Правда», авторы которого призывали к отставке губернатора Игоря Артамонова (см. “Ъ” от 1 августа).

По данным “Ъ”, поводом для изъятия якобы стало наличие в агитационных материалах сведений, касающихся деятельности иностранных агентов, без обязательных пометок.

После выемки бюллетеня члены КПРФ провели несколько одиночных пикетов с требованием отставки господина Артамонова.

По мнению политолога Владимира Слатинова, противостояние между региональной властью и коммунистами в преддверии местных выборов развивается в логике эскалации с обеих сторон: «КПРФ продолжает жесткую критику губернатора, в том числе при помощи одиночных пикетов с требованием его отставки. Власти же используют стратегию перманентного давления при помощи силовиков, которое теоретически может привести к угрозе уже уголовного преследования».

Сергей Толмачев, Воронеж