Владимир Зеленский дал понять, что не примет участие в саммите на Аляске. По словам президента Украины, предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа важна в первую очередь для двусторонних связей России и США. В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, в том числе в восстановлении авиасообщения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе обращает внимание на позицию Китая и Индии в свете предстоящих переговоров.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в интервью «Известиям» выразил надежду, что предстоящий российско-американский саммит на Аляске поспособствует нормализации отношений двух стран, в том числе в вопросе возобновления прямого авиасообщения. При этом дипломат признал, что в фокусе внимания глав государств будут совсем другие темы. Москва, в отличие от Вашингтона и европейских столиц, не спешит комментировать предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тезисы господина Рябкова практически повторил Владимир Зеленский. По словам украинского президента, разговор лидеров РФ и США может иметь значение для их двусторонних отношений, однако никаких решений по Украине без Украины не будет. При этом он дал понять, что не примет участие в предстоящих переговорах. Ранее об этом сообщили источники ТАСС. Так что какая-никакая определенность уже есть, впрочем, все может в один момент измениться.

Понятно, что в сейчас идет сложная работа по согласованию повестки. Так что нет смысла заниматься гаданием и всерьез рассматривать многочисленные версии, которые предлагают СМИ. При этом стоит обратить внимание на официальное заявление МИД Китая. Пекин, в частности, надеется, что непосредственные участники конфликта, а также все заинтересованные стороны своевременно примут участие в переговорах. В результате должно быть подписано справедливое долгосрочное мирное соглашение, которое устроит всех его фигурантов. В этой связи можно предположить следующее: КНР выступает за многосторонний формат, в том числе и с участием Украины, и, возможно, самого Китая, а также Европы. Смысл в том, что негоже решать мировые проблемы исключительно вдвоем. Ведь речь на встрече пойдет не только об Украине, но и о многих других болевых точках на планете Земля. К слову, Китай и США буквально только что договорились о продлении так называемой тарифной паузы еще на 90 дней. Так что полномасштабной торговой войны между ними в ближайшее время не будет.

Кроме того, как известно, Нарендра Моди накануне поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Премьер-министр Индии, в частности, выразил поддержку мирному процессу и пообещал всячески укреплять дальнейшие связи с Украиной. Как известно, ранее Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин в отношении Нью-Дели за то, что республика прямо или косвенно импортирует российскую нефть. Так кажется, что Глобальный Юг не прочь поучаствовать в украинском урегулировании и несколько потеснить 47-го президента США, который по факту объявил себя главным миротворцем на земном шаре. Вот уже и Турция готова провести большой саммит с участием всех заинтересованных сторон.

Дмитрий Дризе