Зарубежные СМИ: О чем договорились США и Китай в рамках тарифной войны?

Вашингтон и Пекин снова отложили введение взаимных торговых пошлин. По итогам переговоров в Стокгольме стороны договорились сохранять пониженные ставки до 10 ноября. Сейчас тарифы на импорт из Китая в США составляют 30%, американские же товары облагаются 10-процентными сборами. Прежнее соглашение о торговом перемирии истекало 12 августа. Если бы его не продлили, пошлины на поставки из КНР выросли бы сразу до 54%, подсчитал Bloomberg. По словам собеседников агентства, решение смягчит опасения по поводу возобновления тарифной войны, которая может парализовать мировую торговлю. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kiichiro Sato / AP Фото: Kiichiro Sato / AP

Продление торгового перемирия между США и Китаем в целом было ожидаемым: сторонам нужно больше времени на урегулирование разногласий, отмечает The New York Times. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, на встрече в Стокгольме обсуждались не только вопросы тарифов. Белый дом высказал обеспокоенность избыточными производственными мощностями Китая, а также закупками нефти у России и Ирана. Соглашение об отсрочке пошлин также создает условия для встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По данным издания, она может состоятся в конце октября этого года. Ранее президент США заявил о прогрессе в переговорах Вашингтона и Пекина и отметил, что у него «очень хорошие отношения с председателем КНР».

Как отмечает South China Morning Post, несмотря на то, что одно из условий перемирия — не обострять торговую войну, Белый дом все равно будет давить на Китай, вынуждая его закупать американские товары в крупном объеме. Например, Трамп уже призвал Пекин увеличить в четыре раз импорт соевых бобов из США. В ответ на это правительство КНР пообещало приостановить действие некоторых ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

Эти элементы остаются одним из ключевых рычагов давления Китая на США, подчеркивает Politico. Они применяются в широком спектре производств — от смартфонов до электромобилей. Собеседники издания считают, что Трампу крайне важно заключить сделку с Пекином. Он так и не решился вводить вторичные пошлины для КНР из-за закупок российской нефти, хотя прежде такие меры начали действовать в отношении Индии. Тем временем Бразилия, другой член БРИКС, подписала меморандум о финансовом сотрудничестве с РФ на фоне угроз Вашингтона о введении вторичных пошлин

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".