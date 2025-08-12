Главы МИД Армении и Азербайджана выступили за продолжение прямого диалога

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Стороны обсудили реализацию подписанной лидерами в Вашингтоне Совместной декларации и меры по укреплению доверия.

«Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обменялись мнениями по региональным проблемам и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога»,— говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и Армении.

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Накануне Никол Пашинян рассказал об итогах встречи президенту России Владимиру Путину.

Лусине Баласян