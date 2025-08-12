ОПЕК: Индия увеличила долю поставок нефти из России до 45% в июне

Доля поставок нефти из России в Индию увеличилась до 45% в июне с 44% в мае. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Kpler, которые приводит Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в августовском отчете.

Согласно отчету, еще 18% поставок пришлось на Ирак, 12% — на Саудовскую Аравию. При этом общий объем импорта нефти Индией в июне опустился ниже 5 млн баррелей в сутки (б/с) — до 4,86 б/с впервые за пять месяцев. В мае этот показатель был на 2% выше.

Доля российской нефти в Китае в июне сократилась до 17% — в мае этот показатель составлял 18%. Второе место по объему поставок в Китай заняла Саудовская Аравия — 16% в июне против 11,6% в мае. На Малайзию пришлось 14% импорта против 10,9% в мае, на Ирак — 10% против 11,5%% месяцем ранее.

Общий объем импорта нефти Китаем увеличился в июне до 12,2 млн б/с — это максимальное значение за 22 месяца.

Из отчета ОПЕК также стало известно о том, что Россия увеличила добычу нефти в июле до 9,12 млн баррелей в сутки. Это на 98 тыс. б/с больше, чем в июне.