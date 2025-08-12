Балицкий: ВСУ пытались обстрелять территорию вблизи Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию на региональной АЭС. По его словам, вооруженные силы Украины пытались нанести удар по территории вблизи станции.

Из-за этого, уточнил господин Балицкий, загорелась сухая растительность, и вокруг АЭС возникло задымление. Станция работает в обычном режиме, радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодар в норме, заверил губернатор в Telegram-канале.

На месте работают сотрудники МЧС, очаги возгорания ликвидируют. Угрозы для местных жителей нет.