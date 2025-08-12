Эрдоган заявил о готовности провести саммит по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение мира в ходе последующих переговоров с Россией. Турецкий лидер заявил о готовности провести встречи на уровне лидеров России и Украины.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция готова провести саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах откроет путь к саммиту»,— говорится в сообщении турецкой канцелярии.

Турция выступила с инициативой об организации встречи лидеров России, США и Украины после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Украинская сторона поддержала эту инициативу. Кремль также допускал такую встречу, но перед этим Владимир Путин считает необходимым достичь определенных договоренностей по решению конфликта на Украине. 15 августа на Аляске состоятся переговоры президентов России и США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Говорит и показывает Трамп».

Лусине Баласян