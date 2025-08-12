Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ремонт уничтоженной ледником дороги Северная Осетия направит 2,1 млрд рублей

Власти Северной Осетии планируют направить 2,1 млрд руб. на второй этап реконструкции автомобильной дороги Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау, уничтоженной ледником «Колка» в 2002 году. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системы закупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика по ремонту участка трассы с 22 по 44 км продлится до 27 августа.

Согласно проекту договора, победителю торгов предстоит реконструировать более 11 км двухполосной автодороги, установить водопропускные трубы и подпорные стены, мосты через реки Джимара, Тибилдон, Улагдон и Лакадон, обустроить обочины и дорожное полотно, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Завершить работы подрядчик должен до 20 ноября 2030 года.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что за последние пять лет в Северной Осетии восстановили 370 км автодорог в рамках национальных проектов. В 2025 году в республике планируют обновить ещё около 46 км дорожного полотна по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Наталья Белоштейн

