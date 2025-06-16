В Северной Осетии отремонтировали 370 км дорог за 5 лет

За пять лет в Северной Осетии восстановили 370 км автодорог в рамках национальных проектов. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году в республике планируют обновить ещё около 46 км дорожного полотна по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Приоритет отдают магистралям, ведущим к школам, детским садам, поликлиникам, больницам и другим социальным учреждениям.

«Главная задача при выполнении любых работ — сделать дороги максимально комфортными и безопасными как для жителей республики, так и для водителей»,— отмечают в Комитете дорожного хозяйства Северной Осетии.

В настоящее время идёт активная реконструкция участка дороги «Кавказ — Брут — Хумалаг». Трасса проходит по центральной улице селения Брут мимо всех общественных и административных зданий населённого пункта. Строители укрепили дорожное основание и обочины, уложили выравнивающий и поверхностный слои асфальта. Также приведут в порядок примыкания к основной магистрали.

Николай Аксенов