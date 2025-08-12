Более 7,5 тысячи зрителей посетили фестиваль «Специфик» в Нижнем Новгороде

Третий театральный фестиваль «Специфик», который проходил в Нижнем Новгороде 1-3 и 8-10 августа, посетили более 7,5 тыс. человек, сообщили организаторы. В прошлый раз мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

За два уикенда режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Нижнего Новгорода представили девять спектаклей на необычных для театра площадках. Сценой стала баржа на берегу Волги, торговый центр «Этажи», чайная «Столбы», яхт-клуб «Ока», усадьба Рябининой, бассейн «Дельфин», квартал «Красный просвещенец» и спортивная площадка православной гимназии. Всего прошло 60 показов и событий, в постановках было задействовано более 50 актеров.

Театральный фестиваль «Специфик» проходит в Нижнем Новгороде с 2023 года. Организатором выступает независимый Центр театрального мастерства (ЦТМ). Проект реализуется при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».

