Более 7,5 тысячи зрителей посетили фестиваль «Специфик» в Нижнем Новгороде

Третий театральный фестиваль «Специфик», который проходил в Нижнем Новгороде 1-3 и 8-10 августа, посетили более 7,5 тыс. человек, сообщили организаторы. В прошлый раз мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

За два уикенда режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Нижнего Новгорода представили девять спектаклей на необычных для театра площадках. Сценой стала баржа на берегу Волги, торговый центр «Этажи», чайная «Столбы», яхт-клуб «Ока», усадьба Рябининой, бассейн «Дельфин», квартал «Красный просвещенец» и спортивная площадка православной гимназии. Всего прошло 60 показов и событий, в постановках было задействовано более 50 актеров.

Театральный фестиваль «Специфик» проходит в Нижнем Новгороде с 2023 года. Организатором выступает независимый Центр театрального мастерства (ЦТМ). Проект реализуется при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».

Подробнее о прошедшем фестивале читайте в материале «Ъ-Приволжье».

Елена Ковалева

Фотогалерея

Как прошел третий фестиваль «Специфик»

Актрисы в костюмах проституток во время спектакля по мотивам пьесы «Яма»

Актрисы в костюмах проституток во время спектакля по мотивам пьесы «Яма»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Подготовка к спектаклю по мотивам повести Александра Куприна «Яма»

Подготовка к спектаклю по мотивам повести Александра Куприна «Яма»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Сцена спектакля по мотивам повести Александра Куприна «Яма»

Сцена спектакля по мотивам повести Александра Куприна «Яма»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Зрители в ожидании начала спектакля «Мещане» у закрытого торгового центра «Этажи»

Зрители в ожидании начала спектакля «Мещане» у закрытого торгового центра «Этажи»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Подготовка к спектаклю «Мещане»

Подготовка к спектаклю «Мещане»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Зрители в ожидании начала спектакля «Мещане»

Зрители в ожидании начала спектакля «Мещане»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Инсталляция в галереях закрытого торгового центра «Этажи»

Инсталляция в галереях закрытого торгового центра «Этажи»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актеры спектакля по мотивам пьесы «Мещане» в декорациях торгового центра

Актеры спектакля по мотивам пьесы «Мещане» в декорациях торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сцена спектакля по мотивам пьесы «Мещане»

Сцена спектакля по мотивам пьесы «Мещане»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Спектакль в помещениях закрытого торгового центра «Этажи»

Спектакль в помещениях закрытого торгового центра «Этажи»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Актер и публика во время спектакля «Калина красная»

Актер и публика во время спектакля «Калина красная»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сцена убийства в спектакле «Калина красная»

Сцена убийства в спектакле «Калина красная»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Очередь желающих посмотреть спектакль «Русалочка»

Очередь желающих посмотреть спектакль «Русалочка»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сцена спектакля «Русалочка», прошедшего на дне бассейна «Дельфин»

Сцена спектакля «Русалочка», прошедшего на дне бассейна «Дельфин»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители в бассейне «Дельфин»

Зрители в бассейне «Дельфин»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Прощание Русалочки

Прощание Русалочки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители обсуждают спектакль

Зрители обсуждают спектакль

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сцена спектакля «Русалочка»

Сцена спектакля «Русалочка»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сцена спектакля «Дядя Ваня», прошедшего в бывшей усадьбе Рябининой

Сцена спектакля «Дядя Ваня», прошедшего в бывшей усадьбе Рябининой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сцена спектакля «Дядя Ваня», прошедшего в бывшей усадьбе Рябининой

Сцена спектакля «Дядя Ваня», прошедшего в бывшей усадьбе Рябининой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Школа восточных единоборств во время экскурсии по кварталу «Красный просвещенец»

Школа восточных единоборств во время экскурсии по кварталу «Красный просвещенец»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Документально-перформативная авторская экскурсия «Квартал, скрытый в листве»

Документально-перформативная авторская экскурсия «Квартал, скрытый в листве»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница перформанса в японском костюме

Участница перформанса в японском костюме

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Репетиция костюмированного выхода в квартале «Красный просвещенец»

Репетиция костюмированного выхода в квартале «Красный просвещенец»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Подготовка к мероприятию

Подготовка к мероприятию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса в древнем японском наряде

Актриса в древнем японском наряде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Экскурсовод показывает обломки деревянных зданий

Экскурсовод показывает обломки деревянных зданий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Представление в стиле японского авангардного театра в квартале «Красный просвещенец»

Представление в стиле японского авангардного театра в квартале «Красный просвещенец»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

