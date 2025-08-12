Капитан сборной России по альпинизму скончался после покорения пика Победы

Капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин умер в 66 лет после покорения пика Победы (7 439 м) в горах Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России (ФАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация альпинизма России Фото: Федерация альпинизма России

Тотмянин скончался 11 августа в Бишкеке. По данным Telegram-канала SHOT, у него не выдержало сердце. В релизе, опубликованном на сайте ФАР, говорится, что Николай Тотмянин был «выдающимся альпинистом нашего времени» и «одним из сильнейших высотников страны».

Николай Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года. Он дважды покорял Эверест. В 2008 году за первопрохождение северной стены пика Жанну (7 710 м) в Гималаях получил «Золотой ледоруб» — международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме.

Таисия Орлова