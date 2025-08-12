Путин назвал устойчивой ситуацию с бюджетом в России

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства заявил, что ситуация с российским федеральным бюджетом устойчива.

Правительство России уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы. «Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы»,— сказал господин Путин. Он подчеркнул, что при подготовке бюджета правительство должно учитывать также обстановку на глобальных рынках.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета по итогам января—июля составили 20,3 трлн руб., расходы — 25,2 трлн руб. Дефицит бюджета составил 4,9 трлн руб., или 2,2% ВВП. В июле показатель прибавил 1,2 трлн руб.

