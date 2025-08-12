Деньги берегутся на вкладах

Россияне продолжают копить деньги, а не тратить, несмотря на снижение ключевой ставки. По оценкам ВТБ, с начала года на депозиты поступило больше 60 трлн руб., что на 6% больше, чем было к лету 2024-го. Центробанк также отмечает рост рублевых вкладов. По данным за июнь, их объем увеличился почти на 1,5%. Для сравнения — в мае рост был меньше 0,5%.

Классический депозит остается самым выгодным инструментом инвестирования, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский: «То, что объем средств на вкладах в последние годы бьет рекорды, связано, во-первых, с достаточно тучными годами с точки зрения роста зарплат, то есть у населения банально есть излишки, которые необходимо куда-то вкладывать. Во-вторых, конечно же, с высокой ключевой ставкой, которая триггерила максимально выгодные условия по таким банковским продуктам. Депозит дает ошеломительную доходность, гораздо выше, чем все альтернативные источники вложения. Он предлагает 20%, а недвижимость в лучшем случае принесет 4-5% годовых: пресловутая квартира в Москве приносит примерно столько при сдаче в аренду с учетом всех издержек. Естественно, любой рациональный россиянин понесет деньги в банк. Скорее всего, мы в самое ближайшее время увидим перелом этого тренда. Дело в том, что ключевая ставка устойчиво идет вниз, мы уже потеряли 3 п. п., и, вероятно, эта тенденция продолжится.

Это в дальнейшем приведет к некоторому оттоку денег в другие инструменты, прежде всего на фондовый рынок, в облигации».

Снижать ставки по депозитам банки начали еще в мае. В среднем по рынку трехмесячный вклад можно разместить под 18%. А в прошлом году годовая доходность могла достигать 25%, в нескольких банках предлагали даже вклады под 30%. Несмотря на ухудшение условий, вкладчики предпочитают пролонгировать счета, а не снимать и вливать деньги в экономику, отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин: «Вспышек по тратам, закрытия вкладов нет. Есть сегмент клиентов, которые снимают проценты, но в основном люди продолжают хранить средства на депозитах. Чек год к году растет. Драйвер, который сработал на этот показатель, — это высокие ставки на рынке, которые были в начале этого года, и особенно в 2024-м. То есть клиенты все свои сбережения, которые хранили как-то иным способом, максимально разместили во вкладах, за счет чего чеки по ним значительно увеличились, так как деньги переориентировали туда. Сейчас рынок уже начинает отрабатывать снижение ставки, и у людей появляется задача зафиксировать доход.

Несмотря на то, что условия по депозитам меняются, клиенты все равно начинают аккумулировать средства на классических банковских продуктах. Это достаточно надежный, понятный инструмент накоплений».

При этом, судя по статистике, россияне нарастили не только накопления, но и траты. Только на интернет-площадках за полгода сделано покупок почти на 5,5 трлн руб., на треть больше, чем в прошлом году. Такое несоответствие объясняют структурой депозитного портфеля. Он растет не из-за новых поступлений, а за счет накопленных процентов по старым вкладам, полагает инвестиционный аналитик компании Skyfort Capital Кирилл Климентьев: «Со снижением ключевой ставки уменьшается доля накоплений, потому что, сберегая деньги, человек отказывается от потребления в текущем периоде, понимая, что в будущем проценты, полученные по этому вкладу, как бы компенсируют упущенную выгоду. Но сейчас люди видят, что ставка снижается, накопительные счета и вклады на год дают ставку примерно 12-15%, то есть банки закладывают новые условия немного заранее. И поэтому граждане отказываются от депозитов, начиная немного больше потреблять. Несмотря на это общие пассивы на банковских вкладах в целом у населения продолжают расти. Основная причина — не пополнение депозитов, а накапливание процентов за счет того, что несколько месяцев назад люди зафиксировали высокую ставку на один, два или даже три года».

Кроме того, россияне стали активнее пользоваться наличными. Центробанк сообщил, что их отток с банковских счетов за июль составил 200 млрд руб. Стремление запастись кэшем для расчетов регулятор объяснил реакцией на изменения в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей. Также свою роль сыграли частые отключения интернета в российских регионах, которые затрудняют оплату онлайн.

Светлана Белова