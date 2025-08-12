Платные парковки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили 256 тыс. машин

По итогам семи месяцев текущего года платные парковки у Московского и Ладожского вокзалов в Петербурге обслужили около 256 тыс. автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, парковкой возле Московского вокзала за январь-июль 2025-го воспользовались более 197,7 тыс. автомобилистов.

В свою очередь, платная парковка у Ладожского вокзала за указанный период обслужила свыше 58 тыс. авто.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам июля 2025 года штрафы за остановку/стоянку автомобиля под запрещающими знаками в Петербурге получили более 27 тыс. водителей.

Андрей Цедрик