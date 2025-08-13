Сжатие экспорта при стагнации импорта сократило торговый профицит

Профицит внешней торговли РФ в январе—июне 2025 года сократился на 18,4% в годовом выражении, до $63,9 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Внешнеторговый оборот за первые полгода составил $327,1 млрд, сократившись на 3,6% к показателю за аналогичный период 2024-го. Экспорт при этом снизился на 6,3%, до $195,5 млрд, что связано с продолжающимся снижением цен на энергоносители. Импорт — вырос на 0,8%, до $131,6 млрд.

В первом полугодии доля стран Азии в общем объеме внешней торговли России составила 72,4%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,6% в годовом выражении. Экспорт сократился на 4,6%, до $149,1 млрд. Просели, как следует из «зеркальной» статистики стран-партнеров, в том числе поставки российских товаров в Китай — на 9,6%, до $59,3 млрд, что может быть связано как со сдержанным спросом в КНР, так и с сохраняющимися проблемами с расчетами. Импорт из Азии увеличился на 1%, до $87,6 млрд.

Экспорт российских товаров в Европу за январь—июнь составил $29,2 млрд, сократившись на 12,3%. Импорт в РФ из Европы также продолжил сокращаться: спад составил 2,4%, объем поставок — $34,1 млрд. Экспорт российских товаров в страны Африки сократился в первом полугодии на 14%, до $10,6 млрд, импорт увеличился на 38,7%, до $2,4 млрд. Объем поставок из РФ в страны Северной и Южной Америки снизился на 2,1%, до $6,5 млрд, в обратном направлении — вырос на 9,9%, до $7,6 млрд.

Из разбивки по категориям товаров следует, что российские поставки минеральной продукции за январь—июнь составили $110,1 млрд (на 16,2% меньше, чем в тот же период прошлого года), металлов и изделий из них — $31,9 млрд (на 15,1% больше), продукции химической промышленности — $16,2 млрд (на 22% больше). Заметно — на 14,6% — просел экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (за исключением текстильного): такие поставки составили $17,8 млрд. Динамика, поясним, связана с падением поставок за рубеж российской пшеницы во второй половине сельхозсезона — это произошло на фоне укрепления рубля и сокращения запасов в ключевых экспортных регионах России (см. “Ъ” от 5 июня).

Статистика импорта в РФ свидетельствует о снижении поставок в страну машин, оборудования и транспортных средств — на 4,9%, до $63 млрд. Рост, между тем, демонстрировали закупки продукции химической промышленности — на 6,7%, до $26,7 млрд, а также текстиля и изделий из него — на 1,6%, до $8,8 млрд.

Кристина Боровикова