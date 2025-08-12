«СовЭкон» повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году до 85,2 млн тонн

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2025 году с 83,3 млн т до 85,2 млн т. Новая оценка основана на обновленных данных Росстата о посевных площадях, которые составляют 26,9 млн га по сравнению с предыдущей оценкой в 26,6 млн га, передает «Интерфакс».

Прогноз по Центральному федеральному округу был увеличен на 1,2 млн т — до 21,5 млн т, что связано с ростом посевных площадей и повышением урожайности. Для Южного региона прогноз вырос на 900 тыс. т, достигнув 31,1 млн т. Глава «СовЭкона» Андрей Сизов отметил хорошие перспективы урожая в Сибири и Поволжье.

В то же время южные регионы, которые традиционно лидируют по сбору и экспорту пшеницы, в текущем году демонстрируют исторически низкий уровень сбора, подчеркнул эксперт.

Министерство сельского хозяйства России оценивает общий сбор зерна в 2025 году в 135 млн т. Из них около 90 млн т приходится на пшеницу.

О ситуации на рынке зерна в России — в материале «Ъ» «Зерно уперлось в границы».