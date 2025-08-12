Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Аскона» вернулась под контроль основателя Владимира Седова

Группа компаний «Аскона», ранее на 73% принадлежавшая шведскому концерну Hilding Anders, вернулась под контроль основателя Владимира Седова. Об этом «Ъ» сообщили в компании.

Владимир Седов

Владимир Седов

Фото: Коммерсантъ

Владимир Седов

Фото: Коммерсантъ

Владимир Седов основал мебельную компанию «Аскона» в 1990 году. В 2010 году он продал 51% своих акций шведской корпорации Hilding Anders. В дальнейшем иностранный акционер увеличил свою долю в компании до 73%.

В 2022 году, когда в России закрылись магазины IKEA, через которые «Аскона» продавала четверть продукции, Hilding Anders еще продолжала работать в стране и финансово помогала российской «дочке». Однако в 2023 году Hilding Anders все же решила уйти с рынка.

