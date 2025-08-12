Чемпион Нидерландов по футболу приговорен к 7 годам тюрьмы за наркоторговлю

Суд в Бреде (Нидерланды) приговорил экс-футболиста Ронни Стама к семи годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. Об этом сообщает портал NU.nl.

41-летний Стам был признан виновным в отмывании денег и торговле кокаином. Изначально прокуратура требовала для него 13 лет лишения свободы, однако суд счел некоторые обвинения недоказанными.

Также к трем с половиной годам тюрьмы приговорен старший брат Стама. Оба обязаны выплатить штраф в размере €30 тыс. Также суд постановил конфисковать €1,7 млн, которые были заработаны преступной деятельностью.

Ронни Стам завершил карьеру в 2016 году. В 2010 году в составе команды «Твенте» выиграл национальный чемпионат. Также представлял нидерландский клуб «НАК Бреда», бельгийский «Стандарт» и английский «Уиган», с которым выиграл кубок страны (2013).

Таисия Орлова