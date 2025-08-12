Врио главы Коми: последствия атаки БПЛА на предприятие в Ухте устраняют

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн рассказал об «инциденте» на производственном предприятии в Ухте, который произошел при появлении БПЛА в Ухтинском районе на прошлой неделе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«На территории производственного предприятия в Ухте, где произошел инцидент, ликвидируются его последствия … Ситуация находится под контролем»,— заявил господин Гольдштейн.

Врио главы Коми отметил, что на данный момент в республике нет перебоев с поставкой топлива. По его словам, сегодня в Ухте снова был объявлен режим беспилотной опасности, но на данный момент он уже снят.

Сегодня аэропорт Ухты приостановил работу на несколько часов. Аналогичные ограничения вводились в воздушной гавани 23 июля и 10 августа.